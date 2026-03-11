元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、11日までに第1子を出産していたことが、オリコンニュースの取材で分かった。松村はあす12日に都内で開催されるイベントに出演予定となっており、うれしい報告が飛び出すか、注目が集まる。【写真】幸せオーラ全開！“先輩ママ”との写真を公開する松村沙友理松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。そ