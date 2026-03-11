おやつカンパニーは11日、「ベビースターラーメン」をピザにトッピングした新触感のピザ新商品を発表した。【画像】「ベビースター 台湾ミンチピザ」ほか、コラボ新商品（一覧）東海三県を中心に展開する宅配ピザチェーン「アオキーズ・ピザ」とコラボ。コラボピザを18日から5月17日までの期間限定で展開する。ベビースターラーメンを大胆にトッピングし、ベビースターの濃厚さや香ばしさとともに、ベビースターならではの食