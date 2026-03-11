関西テレビの舘山聖奈アナウンサー（28）が10日に自身のインスタグラムを更新。仕事復帰を報告した。2024年5月に第1子となる長女の出産を報告した舘山アナ。産休、育休を経て、この日、「育休から復職しました！」と職場復帰を報告した。「焦らず一歩一歩、目の前の仕事に丁寧に向き合って参ります！よろしくお願いいたします」と記し、「娘もすくすく成長中です」と愛娘とのほのぼのショットも公開した。23年8月にサッカ