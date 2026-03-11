都道府県ごとの男女平等の度合いを示すジェンダーギャップ指数で、三重県が経済分野で最下位となったことを受けて、一見知事はデータの分析に基づきジェンダーギャップ解消に向けた戦略をまとめていく考えを示しました。調査は、大学教授らでつくるグループが都道府県ごとの男女平等の度合いを示す指数と順位を算出し、毎年3月8日の国際女性デーにあわせて公表しています。それによると、男女の就業率やフルタイムの仕事に従事する