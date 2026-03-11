銀行口座の管理方法は人それぞれです。とはいえ、確実にお金が貯まる人とそうでない人とに分かれてしまいます。いったい、何が違うのでしょうか？ お金持ちとお金が貯まりにくい人の口座管理術について、元銀行員でAll About マネーガイドの飯田道子さんが解説します。 ◆【マンガ】元銀行員が語る！お金に困る人の特徴3つ各種出費を1つの口座にまとめている複数の口座を持っている人は少なくありませんが、それらの口座をどのよう