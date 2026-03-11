三重県伊勢市に本社を置くスーパーマーケット「ぎゅーとら」の春の新商品をあじわえる発表会が10日、津市で開かれました。県内で29店舗を展開するスーパーマーケット「ぎゅーとら」が顧客の声を直接、メーカーが聞ける場をつくろうと毎年春と秋に開いています。今回は2000人を超える応募の中から抽選で選ばれた436人が参加しました。会場には、飲料や食品などを販売する51のメーカーのブースが並び、参加者は各メーカーの担当者か