トヨタの新たなちいさい商用バン2025年10月に東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕されました。なかでもトヨタは、次世代モビリティ新型コンセプトカー「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」を初披露していました。カヨイバコは箱型ボディを採用したコンパクトEV。2023年モデルでは、かつてのコンパクトハイトワゴン「bB」を彷彿とさせるバリエーションに加え、配送や移動販売、アウトドアなど多様なビジ