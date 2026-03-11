ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のイタリア代表が現地時間10日、米国代表と対戦。3戦全勝のプール首位相手に5点リードで試合を折り返した。ここまで2勝0敗のイタリアは初回、米国の先発右腕マクリーンに対して3者連続三振を喫する立ち上がり。それでも2回表、二死から6番カイル・ティールが外角高めフォーシームを左翼スタンドに弾き返し、1号先制ソロ。生還後にはベンチで一杯のエスプレッソを飲み干し、先制点を