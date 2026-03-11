「モスバーガ」は、3月18日（水）から5月下旬の間、さくらももこ原作の『コジコジ』との初コラボレーション企画を、全国の店舗で実施する。【写真】コジコジらしさ全開！コラボアイテム4種一覧■メルヘンの国の仲間たちが集結今回開催されるのは、コジコジや仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストをデザインした、子ども向けセットなどのおまけや、店内飲食用のトレーに付属するトレーマッ