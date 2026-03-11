アルコール依存症などへの理解を促す公開講座「知ってほしい依存症の本当の姿」が14日午後1時から、北九州市小倉北区の北九州国際会議場で開かれる。専門医による講演の他、当事者の体験談の報告会もある。医療関係者でつくる「第37回九州アルコール関連問題学会実行委員会」の主催で、学会の開催に合わせ企画。入場無料、予約不要。