札幌市西区で２０２３年、軽乗用車のタイヤが外れ女の子に直撃した事故で、女の子の父親がおよそ３億円の損害賠償を求め、運転手の男らを３月中にも提訴することがわかりました。この事故は札幌市西区で２０２３年、不正改造の車からタイヤが外れ、当時４歳の女の子に直撃したものです。女の子はいまも意識不明のままです。女の子の父親は、回復見込みのないけがをさせたとして、およそ３億円の損害賠償を求め、車の運転手と所有者