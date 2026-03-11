いまの野菜の価格傾向について、スーパーから中継でお伝えします。札幌市豊平区のスーパー・キテネ食品館月寒店です。きょうは青果を担当する田中さんにいまの野菜の価格傾向について伺います。少しずつ暖かくなってきましたが、値段的におすすめの野菜は？（田中圭太社長）「レタスなどの葉物野菜が、産地の関東で雨が降ったおかげで収穫量が増えて３月から安くなりました」レタスのいまの価格は１玉で