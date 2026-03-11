3月10日午後、新潟県妙高市のスキー場で、スノーボードでコース外を滑っていた中国籍の親子2人が遭難し、夜に救助されました。警察はコース外での滑走に注意を呼びかけています。 一時遭難したのは、いずれも中国籍の30代男性と10歳未満の男児の親子2人です。警察によりますと、2人は家族とともに妙高市のスキー場を訪れていて、家族と別れスノーボードでコース外を滑って