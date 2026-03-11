【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 4−0 ベトナム女子代表（日本時間3月10日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】神トラップ→超速フィニッシュまさに最高品質のプレーだった。なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW藤野あおばが、絶妙な右足アウトサイドでの神トラップから抜け出し、ゴールネットを揺らした。技術の高さが詰まったプレーにファンが驚愕している。2大会ぶりの優勝と2027年ワール