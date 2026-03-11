◇第6回WBC1次ラウンドB組米国─イタリア（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）イタリアは5回までに3発で5点を奪い、“史上最強”の呼び声高い米国相手にリードする展開を繰り広げた。2回2死から6番・ティールが相手先発右腕・マクリーンの初球、高め直球を捉え、左翼席に先制ソロ。ダイヤモンドを一周してベンチに戻ると、ジャケットを着た後に準備されたエスプレッソを飲む“本塁打セレブレーション”を行った。