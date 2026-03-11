歌手で俳優のビビアン・スー（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。母が70歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族が集まった誕生日パーティの様子を公開した。【写真】70歳迎えた母＆姉＆弟と“顔出し”集合ショットを公開したビビアン・スー ※4ショットは2枚目ビビアンは中国語で投稿。「最も感謝している人 今日は徐の母の70歳の誕生日です」と報告し、「いつも私たちと、彼女の3人の子供たちと7人の孫たちを愛してくれ