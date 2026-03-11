2016年に大阪府内の路上で当時10代の女性に性的暴行を加えたとして、府警は11日までに、強姦致傷などの疑いで住所不定、無職杉原宏高容疑者（40）を逮捕した。府警によると、容疑者は事件直後にフィリピンに渡航。現地警察が身柄を拘束し、日本へ移送する航空機内で府警が逮捕した。逮捕容疑は16年1月6日未明、府内の路上で女性を背後から突き飛ばし、「言うことさえ聞けば殺したりせえへん」などと連れ回し、暴行した疑い。容