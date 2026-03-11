「これ以上の返還を求めないことを条件」に福井県の杉本達治前知事が、複数の県職員へのセクハラ行為で辞職した問題を受け、１０日、県議会ハラスメント対策特別委員会が開かれた。石田知事は冒頭、杉本氏が受け取った退職金約６０００万円のうち、１５００万円を返還する意向を示したことを明らかにした。杉本氏は当初「法令に基づき支給されている」とし、セクハラ問題に対する特別調査費用に相当する１０００万円を返還する