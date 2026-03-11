ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が８日に更新したＸでＷＢＣを観戦したことを報告し、ＡＩ時代におけるスポーツについて投稿した。堀江氏は「【「産業革命→スポーツ」なら「ＡＩ革命→？」】」と投稿を始め、「昨日はＷＢＣの日韓戦を観戦した。打撃戦で手に汗を握る展開で最終的には日本が勝利した素晴らしい試合であった。注目の大谷選手は大活躍。その様子を目の当たりにして、思わず『大谷色々すごいな』とＸでつぶやい