岐阜県の大王製紙可児工場で10日、一酸化炭素中毒とみられる6人が搬送された事故で、バルブを交換する作業中にガス栓が閉められていなかったことが分かりました。可児市土田にある大王製紙可児工場で10日、一酸化炭素を送るためのバルブの交換が行われた際、男性作業員が倒れるなどして6人が搬送されましたが、いずれも命に別条はありませんでした。その後の捜査関係者への取材で、作業中にガスを止める栓が閉められていなか