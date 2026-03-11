GeminiがGoogleドキュメントなどのGoogle Workspaceでの作業をサポートする共同作業パートナーとして統合されることが2026年3月10日に発表されました。Geminiを用いることで文書の草案を作成したり、データの統合と分析をしたりといったことが可能です。Google shares Gemini updates to Docs, Sheets, Slides and Drivehttps://blog.google/products-and-platforms/products/workspace/gemini-workspace-updates-march-2026/Gemin