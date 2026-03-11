タレントの鈴木奈々（３７）が最新の身長と体重を公表し、話題を呼んでいる。鈴木は１１日までにインスタグラムに「お仕事前にピラティスに行ってきたよー」と書き出し、白Ｔシャツ×グレーのズボン姿でマシンピラティスに取り組む姿を披露。「朝から運動は気持ちがいいですね姿勢を整えて身体を引き締めたいです！」と抱負をつづり、「＃１５４センチ＃５１キロ」と、自身の身長と体重を公表した。また、鈴木はこの投稿