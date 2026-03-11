阪神は１１日、嶋村麟士朗捕手と支配下選手契約を締結したことを発表した。契約金１０００万円、年俸４２０万円（金額は推定）。１年目の昨季は、２軍で５８試合に出場し、打率２割６分６厘を記録。チームで最も多くスタメンマスクをかぶった。今春キャンプでは主力中心の宜野座組で経験を積み、オープン戦７試合で打率５割４分５厘、１本塁打と結果を残してきた。念願の支配下選手契約に「まずは、ほっとした気持ちが一番。支