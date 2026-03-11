◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）序二段・木竜皇（立浪）が連勝発進。序ノ口・豪鬼神（式秀）を圧倒し、押し倒した。元十両の貫禄で相手を吹っ飛ばした。それでも「相手は関係なく自分の相撲を取るだけ」とうなずいた。十両１２枚目だった昨年３月の春場所６日目の取組で右膝を負傷し、「右膝前十字じん帯断裂、右膝関節内側側副じん帯損傷、右大腿（だいたい）骨外顆骨挫傷、右脛骨（けいこつ）近位部