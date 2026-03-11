新プレミアムスマホ「Samsung Galaxy S26 Ultra」をレビュー！既報通り、Samsung Electronics（以下、Samsung）が展開する「Galaxy」ブランドにおける新商品として5G対応フラッグシップスマートフォン（スマホ）「Galaxy S26（型番：SM-S942*）」と大画面モデル「Galaxy S26+（型番：SM-S947*）」、最上位プレミアムモデル「Galaxy S26 Ultra（型番：SM-S948*）」などが発表されました。すでに紹介しているようにこれらのGalaxy S2