１１日、「委員通路」で取材を受ける全国政協委員の屠海鳴（と・かいめい）氏。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京3月11日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議は11日、委員がメディアの質問に答える特設スペース「委員通路」の3回目の取材が行われた。全国政協港澳台僑委員会副主任の屠海鳴（と・かいめい）委員は、香港証券取引所では2025年、平均して3日に1社のペースで新規株式公開（IPO）が行わ