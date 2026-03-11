１０日、武義県の有機茶園で茶を摘む人。（武義＝新華社記者／徐碰）【新華社金華3月11日】中国浙江省金華市武義県の12万8200ムー（約85平方キロ）の茶畑で、春茶の茶摘みが始まった。同県の2025年の茶葉生産量は2万700トン。生産高は15億2100万元（1元＝約23円）に上った。１０日、武義県の有機茶園で茶を摘む人たち。（ドローンから、武義＝新華社記者／徐碰）１０日、武義県の有機茶園で茶を摘む人。（武義＝新華