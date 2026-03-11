『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』に出場している大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が10日、自身のインスタグラムを更新。WBC1次ラウンドに寄せられた声援に感謝を記すとともに、球場での侍ジャパンのオフショットや準々決勝以降が行われる米・フロリダ州のマイアミへ向けて出発する様子を公開した。【写真】「一次ラウンド応援ありがとうございました！」大谷翔平が披露した侍ジャパンの整列ショット