「オープン戦、阪神−西武」（１１日、甲子園球場）阪神は１１日、育成選手の嶋村麟士朗捕手（２２）と支配下契約を結んだことを発表した。背番号「１２８」から「８５」となる。嶋村は試合前練習後に行われた会見で「ホッとした気持ちが一番。あとはここからがスタートなので、自分のやることは変えずに向上心を持ってプレーしていけたら」と喜びを語った。高知商、四国ＩＬｐ・高知の先輩にあたる藤川監督からも「おめで