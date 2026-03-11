子どもがいじめられ文句を言いに行った結果、母子家庭だからと適当にあしらわれた……という経験がある人もいるようです。女親しかいないとなめられることも？今回は、息子のために戦うお母さんのエピソードをご紹介します。女親しかいないから…？「うちは母子家庭。小学生の息子を育てるためにがむしゃらに働いていました。朝は息子より早く家を出て、夜は早く寝かせるためにバタバタで、息子とまともに話をすることもできてい