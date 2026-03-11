俳優の高知東生（61）が11日までにXを更新。障害がある娘を殺害した疑いで逮捕された母親を擁護する一部の声に私見を述べた。高知は「重度障害を抱えた娘を殺害してしまった母親の事件」と、千葉県茂原市で起きた事件に言及。「『母親を責められない』という意見が多く、仕方ないよねといった空気が流れているが」と容疑者に対するSNS上の声について触れ、「俺はそれが怖い」と思いを吐露した。「健康な人が殺されたなら決してこん