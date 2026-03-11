東日本大震災のあと、県内に避難し、生活を続けている人は316人で、去年と比べて32人減りました。県のまとめによりますと、東日本大震災のあとに県内に避難して生活を続けている人は今月1日時点で127世帯316人で、最も多かった2011年の約5分の1になりました。去年と比べると11世帯、32人減っています。このうち、秋田に定住したと意思表示した人が10人、震災前に住んでいた県に戻った人が6人、県外に移り住んだ人が15人、死亡した