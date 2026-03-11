東日本大震災の発生から11日で15年です。秋田市の認定こども園で避難訓練が行われ、園児たちが、いざという時の行動を確認しました。園児約190人が通う秋田市土崎の認定こども園「あきた風の遊育舎」です。このこども園では、毎月、地震や津波、火事などを想定した避難訓練を行っています。東日本大震災から15年を迎える11日は、大きな地震が発生したあとに、津波警報が出されたという想定で訓練が行われました。このこども園は、