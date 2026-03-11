「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１１時現在で、ＪＦＥホールディングスが「買い予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でＪＦＥは続伸。中東情勢を巡って全体相場が波乱の様相を呈すなか、足もと同社株も大きく下落し、２月半ばの高値（２３５９円）から今月９日の直近安値（１８９８円５０銭）まで２割程度も水準を切り下げた。ただ、その後に前日１０日、