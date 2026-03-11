・Ｊテック・Ｃは大幅続伸、超高精度Ｘ線ミラーの大型受注を発表 ・ＪＸ金属が大幅続伸、生産能力増強で生成ＡＩ時代の半導体成膜材料ニーズ囲い込みへ ・大盛工業が続急伸、完成工事の設計変更増額があり上期業績は計画上振れで着地 ・グリーンエナがＳ高カイ気配、系統用蓄電池事業が牽引し５～１月期営業益は２．４倍 ・カナモトが続急伸し昨年来高値更新、第１四半期経常益１４％増と好発進を評価