イングランドサッカー協会(FA)は10日、DFカイル・ウォーカーがイングランド代表から引退したことを発表した。1990年5月28日生まれの35歳は11年11月にA代表デビュー。その後、14年ブラジルW杯、18年ロシアW杯、22年カタールW杯と3度のW杯、EURO2020、EURO2024と2度のEUROに出場するなど、長年イングランド代表に名を連ね、Aマッチ通算96試合1得点を記録していた。北中米W杯を前に代表引退を決断したウォーカーは協会を通じ、