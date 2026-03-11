開催：2026.3.11会場：ローンデポ・パーク結果：[オランダ] 2 - 6 [イスラエル]WBCの試合が11日に行われ、ローンデポ・パークでオランダとイスラエルが対戦した。オランダの先発投手はＲ・メリテ、対するイスラエルの先発投手はＣ・レケリカで試合は開始した。1回裏、3番 Ｘ・ボガーツ 4球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドのフィルダースチョイスによりオールセーフ