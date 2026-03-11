18年前も今も、韓国野球の歴史的な現場にはこの人がいた。【写真】昨季まで日本→今季から韓国でプレーも…WBC韓国戦痛恨エラーの豪州選手2008年北京オリンピック準決勝の“日韓戦”で致命的なエラーを犯し、日本の敗北を招いたGG佐藤氏が、韓国への“特別な愛情”を示した。韓国メディア『OSEN』が「“コ・ウソクを批判しないで”→“GGチルドレン”こんな日本人を見たことあるのか…韓国への誠実な思い、北京の黒歴史も輝く」と