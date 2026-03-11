モトローラ・モビリティ・ジャパンは3月19日、Androidスマートフォン「moto g06」を公式ストアやAmazon、家電量販店などで発売する。カラーはローレルオーク、タペストリーブルーの2色。公式ストア価格は2万6800円。●microSDに対応 メモリーも拡張可能 コスパ高めのエントリースマホ新製品は、シンプルデザインの筐体で、高輝度ディスプレーやステレオスピーカー、AI対応カメラシステムを搭載するエントリーモデルのスマホ。