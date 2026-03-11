11日前引けの日経平均株価は続伸。前日比1139.36円（2.10％）高の5万5387.75円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1365、値下がりは194、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を244.68円押し上げ。次いでアドテスト が242.00円、フジクラ が55.99円、任天堂 が30.25円、東エレク が29.08円と続いた。 マイナス寄与度は11.23円の