THE ALFEEの公式Instagramが更新され、高見沢俊彦と桜井賢の動画が公開された。 【動画】キャップをかぶった私服姿のTHE ALFEE高見沢俊彦＆桜井賢がWBC日本対チェコ戦を語る ■高見沢俊彦「最高の一夜でした4月からの春ツアーに弾みがつきました！」 高見沢が「WBCをマサボンと観て来ました！坂崎は今回も仕事でダメでした」と、綴り『2026 ワールドベースボールクラシック（2026 WORLD BASEBALL CLA