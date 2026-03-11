11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数421、値下がり銘柄数139と、値上がりが優勢だった。 個別ではグリーンエナジー＆カンパニー、ヒット、シェアリングテクノロジー、ブレインズテクノロジー、オンコリスバイオファーマなど15銘柄が昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ノイルイミューン・バイオテック、グリーンモンスター