11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ115982-1.7 51090 ２. 日経Ｄインバ 13568 -21.44606 ３. 野村日経平均 12924 -48.3 57540 ４. ＷＴＩ原油9181 5.54398