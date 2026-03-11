札幌市北区の７０代の女性からキャッシュカード２枚を盗んだとして、特殊詐欺グループの受け子とみられる２２歳の男が逮捕・送検されました。住所不定・無職の白井蒼穏容疑者は２月３日、札幌市北区の７０代の女性の家に郵便局員を装って訪問し、キャッシュカード２枚を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、白井容疑者が女性宅を訪れる前、区役所職員を名乗る人物から「保険のお金が戻ってきます。職