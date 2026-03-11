モスバーガーを展開するモスフードサービスは、18日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、さくらももこ氏原作の「コジコジ」との初めてのコラボレーションを実施し、子ども向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおまけを用意する。また、モスワイワイセットに「ワイワイテリヤキバーガーセット」が定番メニューとして新登場する。【写真】かわいい！“モスチキン”型のふ