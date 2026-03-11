水揚げされた冷凍カツオ＝2013年、鹿児島県静岡県焼津市の焼津港で水揚げされた大量の冷凍カツオを盗んだとして、窃盗罪に問われた水産加工会社「マルテ小林商店」（同市）の元役員小林裕幸被告（48）に、静岡地裁（丹羽芳徳裁判長）は11日、懲役3年、執行猶予4年（求刑懲役3年）の判決を言い渡した。被告は、大口の仲買人に対するお礼として、計量していないカツオの受け取りを一定量認める慣習があったと主張。「一部を受け