アメリカのIT大手Metaの日本法人は、「インスタグラム」で、「ティーンアカウント」の利用者が、自殺や自傷行為について複数回検索を行った場合、保護者にアプリやメールで通知する機能を開始すると発表しました。ティーンアカウントは13歳から17歳が対象です。この機能はアメリカやイギリスなどですでに導入されていますが、日本では年内に開始するとしています。また、薬物に関わるものや、脅迫などの過激な言葉遣い、発砲などの