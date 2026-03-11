衆院予算委で答弁する赤沢経産相＝11日午前赤沢亮正経済産業相は11日の衆院予算委員会で、中東情勢悪化に伴い石油の国家備蓄を単独で放出するかどうか問われ「あらゆる可能性を排除せず、エネルギー安定供給の確保に万全を期す」と述べた。木原稔官房長官は、政府が検討するガソリンや電気・ガス料金の高騰対策について「しかるべき時期にしっかり公表したい」と語った。石油の備蓄放出は、国際エネルギー機関（IEA）の下で各