ウィナーズが展開する「récolte（レコルト）」は、2〜3人家族向けサイズの「コンパクト生ごみ処理機」 を2026年3月13日より発売します。実売価格は3万9600円（税込）。 「コンパクト生ごみ処理機」 記事のポイント 家庭で出る生ごみを乾燥させることで、量や重さを減らせるほか、ニオイ・雑菌・害虫対策にもつながり、ごみ出しや保管の負担を軽減できます。 本製品は、容量約1.5L（約750g）で、2〜3人分の1日に