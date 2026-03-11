◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)チェコ代表のオンジェイ・サトリア投手が大歓声に包まれながら球場をあとにしました。この日の試合は日本が8回に一挙9点を獲得し、チェコ代表は0-9で敗戦。試合後に両国がライン上に整列し礼を終えると、この日侍打線相手に4回2/3無失点と好投したサトリア投手が、郄橋宏斗投手と宮城大弥投手と写真撮影をします。その後サトリア投